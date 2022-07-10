Українці зможуть оформлювати дозвіл на виїзд дитини за кордон за допомогою програми «Дія».

Про це повідомили у телеграм-каналі Державної прикордонної служби.

Відповідний законопроект було ухвалено Верховною Радою цього тижня. Він допоможе спростити виїзд одного з батьків із неповнолітньою дитиною за кордон.

Тепер дозвіл на виїзд дитини віком до 16 років можна буде оформляти прямо у додатку. До цього для перетину кордону з дитиною одному з батьків доводилося оформлювати нотаріально засвідчену письмову згоду другого.

Раніше також стало відомо, що уряд планує зробити доступними нотаріальні послуги через програму «Дія». Першою доступною послугою буде перевірка документом. Щоб дізнатися справжність документа, необхідно буде перевірити QR-код.

У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, що працюють над врегулюванням технічного боку питання.

Крім того, найближчим часом у «Дії» можуть почати відображатися відомості, що містяться в документах про базову середню, повну загальну середню, професійну, професійну вищу та вищу освіту українців.

Нагадаємо, у додатку "Дія" з'являться нові документи: у міністерстві попередили, що потрібно знати українцям.

Як повідомляла Politeka, українцям нагадали про корисну функцію в "Дії".

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