Для цього аферисти створюють телеграм-канали, які виглядають, як банківські або канали міжнародних організацій. Вони пропонують оформити грошову допомогу від країн ЄС, ОНН, банків, Дії та навіть НАТО. Про це повідомляють у пресслужбі НБУ.

У фейкових каналах шахраї можуть розміщувати фішингові посилання на сайти, де можна начебто оформити таку виплату. Під приводом оформлення виплати зловмисники просять повідомити секретну інформацію:

🔸пін-код до картки;

🔸трьохзначний номер на звороті картки;

🔸термін дії картки тощо.

Наприклад, у соціальній мережі Facebook виявлено низку шахрайських сторінок, що містять посилання на так званий Єдиний Компенсаційний Центр Повернення Невиплачених Грошових Коштів, де пропонується надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж, в результаті чого дані платіжної картки будуть скомпрометовані.

Аби уникнути шахрайства та не втратити гроші потрібно отримувати інформацію лише з офіційних джерел, а також не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах.

"Якщо ви випадково розкрили дані платіжної картки на підозрілому сайті, негайно заблокуйте картку через інтернет-банкінг або зателефонуйте до банку за номером, вказаним на звороті картки", — наголосили експерти НБУ.

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