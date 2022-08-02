Для цього аферисти створюють телеграм-канали, які виглядають, як банківські або канали міжнародних організацій. Вони пропонують оформити грошову допомогу від країн ЄС, ОНН, банків, Дії та навіть НАТО. Про це повідомляють у пресслужбі НБУ.
У фейкових каналах шахраї можуть розміщувати фішингові посилання на сайти, де можна начебто оформити таку виплату. Під приводом оформлення виплати зловмисники просять повідомити секретну інформацію:
🔸пін-код до картки;
🔸трьохзначний номер на звороті картки;
🔸термін дії картки тощо.
Наприклад, у соціальній мережі Facebook виявлено низку шахрайських сторінок, що містять посилання на так званий Єдиний Компенсаційний Центр Повернення Невиплачених Грошових Коштів, де пропонується надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж, в результаті чого дані платіжної картки будуть скомпрометовані.
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Аби уникнути шахрайства та не втратити гроші потрібно отримувати інформацію лише з офіційних джерел, а також не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах.
"Якщо ви випадково розкрили дані платіжної картки на підозрілому сайті, негайно заблокуйте картку через інтернет-банкінг або зателефонуйте до банку за номером, вказаним на звороті картки", — наголосили експерти НБУ.
Нагадаємо, раніше йшлося про виплати від ООН - кого це стосується та як оформити виплати.
Також повідомлялося про три доплати до пенсії.
Крім того, Politeka.net писала, що зарплати українців будуть зростати - якими будуть доходи вже у 2023 році.