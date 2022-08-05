Національний банк повідомив про найближчі регуляторні зміни, які в своїй діяльності слід враховувати ринку кредитних спілок.

Як пише Politeka.net з посиланням на НБУ, відбудеться три головні зміни.

Так, незабаром буде відновлене звітування до НБУ (крім кредитних спілок на тимчасово окупованих територіях).

«З початку повномасштабного вторгнення росії учасники ринку небанківських фінпослуг могли не звітувати. Нині ринок оговтується від шоків війни», - пояснили в НБУ.

Друга зміна – у період дії воєнного стану та впродовж трьох місяців після його завершення кредитні спілки можуть тимчасово призупинити свою діяльність. Отже, вони можуть: тимчасово не повертати вклади та не сплачувати проценти за ними; не виплачувати премії та бонуси працівникам; не збільшувати обсяг капітальних інвестицій за основними засобами тощо.

Ще одна зміна - кредитні спілки під час дії воєнного стану можуть анулювати ліцензію за спрощеною процедурою.

«Головна умова – відсутність зобов’язань за вкладами членів спілки. Цей крок дає змогу зменшити витрати кредитної спілки, яка фактично не надає фінансові послуги», - підкреслюють в НБУ.

Нагадаємо, тисячам українців доведеться повернути гроші, яки вони отримали по програмі єПідтримка.

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Крім того, Politeka.net писала про ще одну компенсацію, яку можна буде отримати від держави.