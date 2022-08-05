В среднем во время войны зарплаты в Украине снизились на 30-40 процентов.

По словам экспертов, больше всего пострадали такие отрасли, как медиа-рынок, туризм, HoReCa (рестораны, кафе, гостиницы), ритейл – пишет Фокус .

Снижение зарплат, как отмечают эксперты, началось с конца марта 2022 года, и к концу апреля средняя зарплата в Украине уже уменьшилась на 10% по сравнению с довоенным периодом.

Обвал зарплат ускорился в мае. В июне падение замедлилось, но и сейчас далеко не во всех областях ситуация стабилизировалась. К примеру, в июле наибольшее падение средней зарплаты почувствовали представители сферы добычи сырья — минус 37,5% до 15,8 тыс. грн. Также крайне мало вакансий в гостиницах, ресторанах и туристических комплексах, где средняя зарплата составляет 16,7 тыс. гривен.

Также выделяют такие сферы, где в июле продолжалось снижение зарплат: менеджеры по персоналу – 22,8 тыс. грн (минус 20% по сравнению с июнем), строительство и недвижимость – 22,8 тыс. грн (минус 12%), производство и сельское хозяйство – 17,1 тыс. грн (минус 10,9%), охранники – 9,7 тыс. грн. (минус 11%), банки – 17,5 тыс. грн. (минус 6,9%), рабочий персонал - 12,8 тыс. грн. (минус 6,5%).

Больше всего на рынке труда пострадали юристы и специалисты сферы страхования. Так, с начала войны вакансий для этих специалистов почти не было. Сейчас предложений работы стало больше, однако зарплаты у них значительно ниже — 15,5 тыс. грн. у юристов, 13,5 тыс. грн. у страховщиков.

Кроме того, отмечается, что волна снижения зарплат докатилась и до высокооплачиваемых работников и руководителей.

Ранее Нацбанк сообщил, что номинальные зарплаты украинцев в течение 2022 года сократятся на 12%, а в реальном измерении – на 27%.

В Нацбанке заверили, что с восстановлением экономики и оживлением спроса на рабочую силу номинальные зарплаты будут быстро расти и превысят довоенный уровень уже в 2023 году.

«Впрочем, с учетом инфляционных процессов реальные зарплаты в конце 2024 года все еще будут ниже довоенного уровня», - говорилось в отчете.

Также сообщалось, что Украина готовится к наиболее сложному отопительному сезону.