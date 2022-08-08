Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.
Так, с 8 августа перестают действовать военные ограничения на торговлю ценными бумагами в Украине, поэтому владельцы довоенных облигаций внутренних государственных займов (номинированных в гривне) с понедельника смогут их подавать банку онлайн через веб версию Приват24.
"В случае необходимости продажи бумаг владельцы таких ОВГЗ смогут видеть в режиме online текущие котировки ПриватБанка в разделе "Услуги" меню "Ценные бумаги". Для продажи ОВГЗ нужно только заполнить необходимые параметры и подписать с помощью ЭЦП/КЭП сформированные документы", - сказано в сообщении.
Кроме того, у Приват24 у клиентов есть возможность видеть остатки приобретенных ими ОВГЗ, просматривать операции по ОВГЗ (выписки) за выбранный период времени и контролировать свой портфель в ценных бумагах, в т.ч. поступление купонных платежей и денежных средств за погашение ОВГЗ.
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Также 8 августа банки и финансовые обменники смогут ставить в своих кассах любой курс выкупа валют у населения. Об этом говорится в постановлении Нацбанка №172.
Напомним, также сообщалось, что Нацбанк упростил ряд ограничений.
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