У неділю, 14 серпня, помер відомий український письменник, поет та сценарист Олесь Лупій. Його не стало після боротьби з тяжким захворюванням. Про смерть Лупія повідомив голова Національної спілки письменників Михайло Сидоржевський на своїй сторінці у Facebook.

Уточнюється, що дружина Олеся Лупія, Леся Степанівна, повідомила, що це сталося після багаторічної боротьби з тяжкою хворобою.

"Олесь Лупій - відомий український письменник, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка, лауреат премії імені Д. Яворницького, заслужений діяч мистецтв України. Автор багатьох поетичних та прозових книг, кількох кіносценаріїв. Світла память та Царство небесне, пан Олесь", - йдеться у повідомленні.

Олесь Лупій народився 1938 року у селі Нова Кам'янка на Львівщині. Письменник є автором багатьох поетичних та прозових книг, кількох кіносценаріїв. Перша збірка поезій "Вінки юності" вийшла 1957 року, потім – ще сімнадцять. Також він створив чотири збірки повістей та оповідань, вісім романів.

У мережі українці залишають слова співчуття: "Великої душі людина була... Вічна пам'ять", "Як серце заболіло... Яка втрата важка... Царство небесне... Пам'ять вічна, безсмертна", "Мої глибокі співчуття сім'ї та близьким".

Нагадаємо, що помер американський стендап-комік і актор Гілберт Готфрід.

Як Politeka повідомляла, помер соліст «Отпетых мошенников» В'ячеслав Зіннуров.

Також Politeka писала, що заслужена артистка України загинула під час ракетних обстрілів у Києві.