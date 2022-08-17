На думку телеведучого та актора "Дизель Студіо" Дмитра Танковича, знести диктаторський режим у росії та Білорусі зсередини не вдасться.

Телеведучий та актор "Дизель Студіо" Дмитро Танкович , який родом із Білорусі, не вірить, що мітинги в Білорусі та росії проти чинної влади зможуть сьогодні вплинути на події та змінити хід війни. Такий коментар він дав в інтерв'ю для "БЕЛСАТ LIFE" на YouTube.

Дмитро Танкович наголосив, що не хотів би брати на себе відповідальність закликати білорусів виходити на вулиці, оскільки розуміє – це закінчиться лише масовими арештами. Мітинги марні.

Проте шоумен переконаний, що бездіяльність – також неправильна позиція. Він порадив співвітчизникам допомагати Україні хоч би мінімальними грошовими пожертвуваннями.

На його думку, знести диктаторський режим зсередини не вдасться. Розвалити цей "картковий будиночок", як зазначив гуморист, під силу лише Збройним силам України.

"Я не вірю в те, що зараз, те, що відбувається в Білорусі та Росії, можна знести зсередини. Моя думка вже давно сформувалася: Збройні сили України рознесуть на російську армію - і картковий будиночок розсиплеться", - підсумував Дмитро Танкович .

Нагадаємо, що Дмитро Танкович розкрив секрет фірмового салату на Новий Рік.

Як повідомляла Politeka, Танкович вразив кадрами з красунею-дружиною та дочкою в басейні.

Також Politeka писала, що Танкович постраждав в перший же день відпустки з сім'єю.