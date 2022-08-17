Телеведучий та актор "Дизель Студіо" Дмитро Танкович , який родом із Білорусі, не вірить, що мітинги в Білорусі та росії проти чинної влади зможуть сьогодні вплинути на події та змінити хід війни. Такий коментар він дав в інтерв'ю для "БЕЛСАТ LIFE" на YouTube.
Дмитро Танкович наголосив, що не хотів би брати на себе відповідальність закликати білорусів виходити на вулиці, оскільки розуміє – це закінчиться лише масовими арештами. Мітинги марні.
Проте шоумен переконаний, що бездіяльність – також неправильна позиція. Він порадив співвітчизникам допомагати Україні хоч би мінімальними грошовими пожертвуваннями.
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На його думку, знести диктаторський режим зсередини не вдасться. Розвалити цей "картковий будиночок", як зазначив гуморист, під силу лише Збройним силам України.
"Я не вірю в те, що зараз, те, що відбувається в Білорусі та Росії, можна знести зсередини. Моя думка вже давно сформувалася: Збройні сили України рознесуть на російську армію - і картковий будиночок розсиплеться", - підсумував Дмитро Танкович .
Нагадаємо, що Дмитро Танкович розкрив секрет фірмового салату на Новий Рік.
Як повідомляла Politeka, Танкович вразив кадрами з красунею-дружиною та дочкою в басейні.
Також Politeka писала, що Танкович постраждав в перший же день відпустки з сім'єю.