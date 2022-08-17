Телеведущий и актер "Дизель Студио" Дмитрий Танкович, который родом из Беларуси, не верит, что митинги в Беларуси и россии против действующей власти смогут сегодня повлиять на события и изменить ход войны. Такой комментарий он дал в интервью для "БЕЛСАТ LIFE" на YouTube.

Дмитрий Танкович подчеркнул, что не хотел бы брать на себя ответственность призывать белорусов выходить на улицы, поскольку понимает – закончится все лишь массовыми арестами. Митинги бесполезны.

Тем не менее, шоумен убежден, что бездействие – тоже неверная позиция. Он посоветовал соотечественникам помогать Украине хотя бы минимальными денежными пожертвованиями.

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По его мнению, снести диктаторский режим изнутри не удастся. Развалить этот "карточный домик", как отметил юморист, под силу только Вооруженным силам Украины.

"Я не верю в то, что сейчас, то что происходит в Беларуси и России, можно снести изнутри. Мое мнение уже давно сформировалось: Вооруженные силы Украины разнесут на*рен российскую армию – и карточный домик рассыплется", – подытожил Дмитрий Танкович.

Напомним, что Дмитрий Танкович раскрыл секрет фирменного салата на Новый год.

Как сообщала Politeka, Танкович впечатлил кадрами с красоткой-женой и дочерью в бассейне.

Также Politeka писала, что Танкович пострадал в первый же день отпуска с семьей.