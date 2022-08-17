По мнению телеведущего и актера "Дизель Студио" Дмитрия Танковича, снести диктаторский режим в рф и Беларуси изнутри не удастся.

Телеведущий и актер "Дизель Студио" Дмитрий Танкович, который родом из Беларуси, не верит, что митинги в Беларуси и россии против действующей власти смогут сегодня повлиять на события и изменить ход войны. Такой комментарий он дал в интервью для "БЕЛСАТ LIFE" на YouTube.

Дмитрий Танкович подчеркнул, что не хотел бы брать на себя ответственность призывать белорусов выходить на улицы, поскольку понимает – закончится все лишь массовыми арестами. Митинги бесполезны.

Тем не менее, шоумен убежден, что бездействие – тоже неверная позиция. Он посоветовал соотечественникам помогать Украине хотя бы минимальными денежными пожертвованиями.

По его мнению, снести диктаторский режим изнутри не удастся. Развалить этот "карточный домик", как отметил юморист, под силу только Вооруженным силам Украины.

"Я не верю в то, что сейчас, то что происходит в Беларуси и России, можно снести изнутри. Мое мнение уже давно сформировалось: Вооруженные силы Украины разнесут на*рен российскую армию – и карточный домик рассыплется", – подытожил Дмитрий Танкович.

Напомним, что Дмитрий Танкович раскрыл секрет фирменного салата на Новый год.

Как сообщала Politeka, Танкович впечатлил кадрами с красоткой-женой и дочерью в бассейне.

Также Politeka писала, что Танкович пострадал в первый же день отпуска с семьей.