Телеведущий и актер "Дизель Студио" Дмитрий Танкович, который родом из Беларуси, не верит, что митинги в Беларуси и россии против действующей власти смогут сегодня повлиять на события и изменить ход войны. Такой комментарий он дал в интервью для "БЕЛСАТ LIFE" на YouTube.
Дмитрий Танкович подчеркнул, что не хотел бы брать на себя ответственность призывать белорусов выходить на улицы, поскольку понимает – закончится все лишь массовыми арестами. Митинги бесполезны.
Тем не менее, шоумен убежден, что бездействие – тоже неверная позиция. Он посоветовал соотечественникам помогать Украине хотя бы минимальными денежными пожертвованиями.
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По его мнению, снести диктаторский режим изнутри не удастся. Развалить этот "карточный домик", как отметил юморист, под силу только Вооруженным силам Украины.
"Я не верю в то, что сейчас, то что происходит в Беларуси и России, можно снести изнутри. Мое мнение уже давно сформировалось: Вооруженные силы Украины разнесут на*рен российскую армию – и карточный домик рассыплется", – подытожил Дмитрий Танкович.
Напомним, что Дмитрий Танкович раскрыл секрет фирменного салата на Новый год.
Как сообщала Politeka, Танкович впечатлил кадрами с красоткой-женой и дочерью в бассейне.
Также Politeka писала, что Танкович пострадал в первый же день отпуска с семьей.