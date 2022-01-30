Як пише Politeka.net, про це розповіли на офіційній сторінці «Дизель шоу» в Instagram.
Так, на початку цього року актор Дмитро Танкович з дружиною і донькою вирішили втекти від зимових холодів і трохи відігрітися в теплих країнах. Родина обрала популярний напрямок серед українських селебріті-Сейшельські острови.
Але в перший день відпустки Дмитро Танкович переборщив з сонячними ваннами і обпік ніс!
"Ми відпочивали на Сейшелах. У нас така маленька сімейна традиція-щороку на початку січня ми відлітаємо на море. А ще одна традиція, яка повторюється з року в рік — в перший день згорає на сонці мій ніс», - поділився Діма.
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На підтвердження на сторінці "Дизель шоу" показали фото Дмитра Танковича з червоним носом.
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