Верховна Рада підтримала надання одноразової грошової виплати в разі інвалідності чи смерті через війну.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на народного депутата Олексея Гончаренка, відповідний законопроект прийнятий за основу.

«Мова йде про осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівникам об'єктів критичної інфраструктури та журналістам, які отримали поранення під час виконання своїх обов'язків у період дії воєнного стану», - повідомив Гончаренко.

Суми такі: встановлення I групи інвалідності - в розмірі 800 000 гривень; встановлення II групи інвалідності - в розмірі 500 000 гривень; встановлення III групи інвалідності - в розмірі 200 000 гривень; втрата працездатності без встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми) - в розмірі 100 000 гривень; загибель (смерть) - в розмірі 1 000 000 гривень;

Джерелом фінансування зазначених виплат, додав нардеп, буде резервний фонд державного бюджету.

У коментарях о повідомлення користувачі Telegram висловлюють надію, щоб ці гроші знадобилися як найменшій кількості людей.

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