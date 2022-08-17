Как пишет Politeka.net со ссылкой на "Нафтогаз", цена не изменится и составит 7,96 грн за кубометр.

«Тарифный план «Фиксированный» – 7,96 грн/куб. м – действует до конца апреля 2023 года. Следует отметить, что цена неизменна и довоенная…», - подчеркнули в компании.

Также там отметили, что в это время Европе тариф подорожал.

«Например, недавно в Литве цена составила 1,02 евро/куб. м, или около 42 грн, в Молдове - 22,99 лея/куб. м, или почти 44 грн, а в Польше – 6,64 злотых, или более 53 грн», - сообщили в Нафтогазе, добавив, что среди причин роста – увеличение закупочной цены природного газа на европейском рынке и газовый шантаж россии.

Такое сравнение возмутило некоторых украинцев. Так, люди требуют не сравнивать Украину, в которой идет война, упали зарплаты, выросла безработица, с мирными и спокойными странами Европы.

«Не приводите в пример ЕС! У украинцев реальная заработная плата уменьшилась, так что тарифы также нужно уменьшать! Кроме того, НБУ дал прогноз, что доходы украинцев выйдут на довоенный уровень только за 2 года!», «Зачем сравнивать стоимость, когда заработки в других государствах в разы!!! Выше!!!», «У Европы нет своего газа. У нас нет европейских зарплат. Потому, пожалуйста, никаких аналогий. И не нужно этих ваших прелюдий перед объявлением о росте стоимости газа. Спасибо», «Половина украинцев топят дровами, а вторая половина получают субсидии и не могут платить даже по 7 гривен», - возмущаются украинцы в ответе на заявление Нафтогаза.

Тем временем городской голова Львова Андрей Садовый и его заместитель по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк призвали жителей города готовиться к зиме и запасаться дровами и системами отопления. По его словам, сейчас город активно закупает дрова, уголь и специальные печи – буржуйки.

«Что нужно иметь? Еще никто дрова не отменял – они всегда спасают в сложное время, сродни углю. Мы покупаем много буржуек, потому что они единственные, что может остаться, если другое не работает», – заявил мэр Львова.

С призывом готовиться к зиме обращался к украинцам и мэрам Киева Виталий Кличко.

Напомним, ранее стало известно о новой денежной выплате – украинцы смогут получить от 100 тысяч гривен.

Также сообщалось, что в Верховной Раде взялись за условия работы украинцев – кого и за что собираются штрафовать.

Кроме того, Politeka.net писала о новом налоге, который могут принять уже в сентябре.