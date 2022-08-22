Україна стала першою країною у світі з цифровим паспортом, який має таке ж саме юридичне значення, як і паперовий.

Про це розповів керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік в інтерв’ю Finance.ua.

За його даними, в Україні доволі бадьоро рухається цифровізація серед людей: застосунком "Дія" має майже 18 млн унікальних користувачів.

Банік пояснив, що робити, коли в людини відмовляються приймати цифрові документи.

"Все дуже просто. Це адміністративний штраф – 8 тис. грн. Викликайте поліцію", — наголосив експерт.

Він додав, що зараз трохи інший час, але до початку повномасштабної війни поліція завжди приїжджала.

"Знали б ви скільки людей так робили. Вони ще й відео знімали та надсилали нам, що прийшли, умовно, 25 серпня в банк та там не прийняли Дію. Співробітник отримував 8 тис. грн штрафу…", — розповідає представник Мінцифри.

Також експерт розповів про нові сервіси в застосунку Дія.

"Зараз ми набираємо людей для бета-тестування англомовних документів в Дії, відновлюємо шеринг авто в застосунку, який був заморожений через війну (також проходить набір на бета-тестування), тестуємо пенсійні посвідчення та посвідки на постійне та тимчасове проживання. Крім того, працюємо над можливістю оформлення доступної іпотеки через застосунок Дія та оформленням документів для виїзду дитини за кордон", — пояснив Банік.

Нагадаємо, в НБУ також розповіли, що будет з інфляцією і цінами.

Крім того, Politeka.net писала, що Монобанк з 1 вересня підіймає тариф на популярну послугу.

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