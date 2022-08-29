В Україні триває перший етап підтвердження участі в спеціальній сесії національного мультипредметного тесту (НМТ-2022), який цього року замінює традиційне ЗНО.

Про це повідомляє Освітній центр Верховної Ради України.

До 30 серпня цьогорічним абітурієнтам потрібно заповнити спеціальну форму на інформаційній сторінці у вкладці «Підтвердження участі в НМТ»:

вибрати із запропонованого переліку населений пункт, у якому або поблизу якого учасник планує перебувати в період спеціальної сесії тестування;

зазначити свої прізвище та ім’я;

обчислити і правильно ввести результат у відповідну комірку,

натиснути на кнопку «Взяти участь у НМТ».

Після цих дій на сторінці з’явиться інформаційне повідомлення, у якому буде зазначено, що учасник успішно пройшов перший етап підтвердження свого бажання взяти участь у НМТ-2022, а також буде наголошено на обов’язковості другого етапу.

Вступники, які не пройдуть першого етапу підтвердження протягом 25–30 серпня, не зможуть узяти участі в тестуванні.

Щоб взяти участь у тестуванні спеціальної сесії НМТ також треба пройти і другий етап підтвердження участі з 5 до 7 вересня.

Після проходження двох етапів підтвердження участі в НМТ з 10 вересня для учасника з’явиться можливість завантажити із вкладки «Місце проведення» запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування.

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