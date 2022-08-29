Про це повідомляє Освітній центр Верховної Ради України.
До 30 серпня цьогорічним абітурієнтам потрібно заповнити спеціальну форму на інформаційній сторінці у вкладці «Підтвердження участі в НМТ»:
- вибрати із запропонованого переліку населений пункт, у якому або поблизу якого учасник планує перебувати в період спеціальної сесії тестування;
- зазначити свої прізвище та ім’я;
- обчислити і правильно ввести результат у відповідну комірку,
- натиснути на кнопку «Взяти участь у НМТ».
Після цих дій на сторінці з’явиться інформаційне повідомлення, у якому буде зазначено, що учасник успішно пройшов перший етап підтвердження свого бажання взяти участь у НМТ-2022, а також буде наголошено на обов’язковості другого етапу.
Вступники, які не пройдуть першого етапу підтвердження протягом 25–30 серпня, не зможуть узяти участі в тестуванні.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
На Херсонщині та Запоріжжі гаряче, знищено одну з найбільших баз окупантів: перші кадри та подробиці
Руйнівна стихія змила цілу будівлю готелю, кількість жертв потопу зростає, введено режим НП: кадри
Затримано офіцерів ЗСУ: у прокуратурі розповіли, що наробили підозрювані
Дружина продюсера "Квартал 95" несподівано звернулася до українців: "Кожен з нас має..."
Щоб взяти участь у тестуванні спеціальної сесії НМТ також треба пройти і другий етап підтвердження участі з 5 до 7 вересня.
Після проходження двох етапів підтвердження участі в НМТ з 10 вересня для учасника з’явиться можливість завантажити із вкладки «Місце проведення» запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування.
Нагадаємо, українцям підвищать компенсації – хто має право і на які суми розраховувати.
Також повідомлялось, на що можуть впасти ціни вже у вересні.
Крім того, Politeka.net писала, що опалювальний сезон в Україні почнеться пізніше, а закінчиться раніше - скільки доведеться платити за холодні квартири.