В Украине идет первый этап подтверждения участия в специальной сессии национального мультипредметного теста (НМТ-2022), который в этом году заменяет традиционное ЗНО.

Об этом сообщает Образовательный центр Верховной Рады Украины.

До 30 августа абитуриентам нужно заполнить специальную форму на информационной странице во вкладке «Подтверждение участия в НМТ»:

выбрать из предложенного перечня населенный пункт, где или вблизи которого участник планирует находиться в период специальной сессии тестирования;

указать свои фамилию и имя;

вычислить и правильно ввести результат в соответствующую ячейку,

нажать кнопку «Принять участие в НМТ».

После этих действий на странице появится информационное сообщение, в котором будет указано, что участник успешно прошел первый этап подтверждения своего желания принять участие в НМТ-2022, а также будет отмечена обязательность второго этапа.

Поступающие, которые не пройдут первый этап подтверждения в течение 25-30 августа, не смогут принять участие в тестировании.

Чтобы принять участие в тестировании специальной сессии НМТ, также нужно пройти и второй этап подтверждения участия с 5 по 7 сентября.

После прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ с 10 сентября для участника появится возможность загрузить с вкладки «Место проведения» приглашение, где будет указана дата, время и место проведения тестирования.

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