Об этом сообщает Образовательный центр Верховной Рады Украины.
До 30 августа абитуриентам нужно заполнить специальную форму на информационной странице во вкладке «Подтверждение участия в НМТ»:
- выбрать из предложенного перечня населенный пункт, где или вблизи которого участник планирует находиться в период специальной сессии тестирования;
- указать свои фамилию и имя;
- вычислить и правильно ввести результат в соответствующую ячейку,
- нажать кнопку «Принять участие в НМТ».
После этих действий на странице появится информационное сообщение, в котором будет указано, что участник успешно прошел первый этап подтверждения своего желания принять участие в НМТ-2022, а также будет отмечена обязательность второго этапа.
Поступающие, которые не пройдут первый этап подтверждения в течение 25-30 августа, не смогут принять участие в тестировании.
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Чтобы принять участие в тестировании специальной сессии НМТ, также нужно пройти и второй этап подтверждения участия с 5 по 7 сентября.
После прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ с 10 сентября для участника появится возможность загрузить с вкладки «Место проведения» приглашение, где будет указана дата, время и место проведения тестирования.
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