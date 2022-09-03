Об этом сообщает пресс- служба Минсоцполитики.
Прием документов и назначение субсидий и льгот осуществляется управлениями социальной защиты населения (УСЗН), на местном уровне и с привязкой к месту, где размещен соответствующий УСЗН. Оригинал поданных и выплатных документов - бумажная форма, которая опасна во время боевых действий или оккупации.
Как пояснили в министерстве, во время войны проработка заявлений на субсидии и льготы в общинах, где продолжаются боевые действия или временно оккупированных, невозможна. А в тех общинах, куда перемещаются граждане, процедура назначения – сложная и длительная.
Поэтому теперь чиновники предлагают осуществлять назначение субсидий и льгот через Пенсионный фонд Украины. Использование ИТ-систем ПФУ позволит принять документы граждан на получение жилищных субсидий и льгот в любой точке Украины.
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Это не повлияет на получателей льгот и жилищных субсидий, которые не меняли место жительства; а для лиц, вынужденно изменивших место жительства в связи с боевыми действиями, предоставит возможность обратиться по вопросу назначения жилищной субсидии или льгот в органы Пенсионного фонда Украины, а также в ЦНАПы или онлайн - в местные органы (ℹ️ через приложение “Социальное общество ”).
Это позволит автоматизировать процессы начисления и выплаты льгот и жилищных субсидий, а главное - не терять данные граждан, которые дают основания для получения соцвыплат.
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