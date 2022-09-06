У пресслужбі Мінсоцполітики повідомили, що з повномасштабним вторгненням рф в Україну кількість внутрішньо переміщених осіб суттєво зросла, а разом з тим і навантаження на працівників управлінь соціального захисту населення (УСЗН) та ЦНАП.

Тепер завдання з централізованого нарахування державних допомог, пільг, субсидій покладено на ДП “Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики України”.

Мінсоцполітики терміново був розроблений новий функціонал систем обліку ВПО, надана можливість подати онлайн заяву на отримання довідки ВПО через портал, застосунок Дія та внесені зміни до етапів впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС)", — сказано в повідомленні.

В міністерстві також пояснили, що зміниться завдяки впровадженню централізації призначення, нарахування та виплати в ЄІССС є:

спрощення роботи співробітників управлінь соцзахисту населення з документами внутрішньо переміщених осіб (більшість призначень буде в автоматичному режимі);

дозволить людям швидше отримати довідку ВПО;

забезпечення максимальної інформаційної взаємодії з державними реєстрами, що знизить можливість помилок та неточностей при призначенні та скоротить час на підтвердження інформації.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" відбулося велике оновлення.

Також повідомлялось щодо виплат "за рахунок конфіскованих активів рф" - чи дійсно можна отримати обіцяні гроші.

Крім того, Politeka.net писала, що Монобанк з 1 вересня підвищив тариф на популярну послугу.