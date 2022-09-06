В пресс-службе Минсоцполитики сообщили, что с полномасштабным вторжением рф в Украину количество внутренне перемещенных лиц существенно возросло, а вместе с тем и нагрузка на работников управлений социальной защиты населения (УСЗН) и ЦНАП.

Теперь задача централизованного начисления государственных пособий, льгот, субсидий возложена на ГП “Информационно-вычислительный центр Минсоцполитики Украины”.

Минсоцполитики срочно был разработан новый функционал систем учета ВПЛ, предоставлена ​​возможность подать онлайн заявление на получение справки ВПЛ через портал, приложение Дія и внесены изменения в этапы внедрения Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС)", - говорится в сообщении.

В министерстве также пояснили, что изменится благодаря внедрению централизации назначения, начисления и выплаты в ЕИССС:

упрощение работы сотрудников управлений соцзащиты населения с документами внутриперемещенных лиц (большинство назначений будет в автоматическом режиме);

позволит людям быстрее получить справку ВПЛ;

обеспечение максимального информационного взаимодействия с государственными реестрами, что снизит возможность ошибок и неточностей при назначении и сократит время для подтверждения информации.

Напомним, в приложении "Дия" произошло большое обновление.

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