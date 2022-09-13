Національний банк України надрукував для бюджету ще 15 млрд гривень - українці стурбовані, чим це може закінчитись для звичайних людей.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на НБУ, Нацбанк викупив "військові облігації" уряду ще на 15 млрд гривень, а всього у вересні він "надрукував" 30 млрд гривень.

Таким чином, з початку війни сума фінансування дефіциту бюджету за рахунок емісії НБУ досягла 310 млрд гривень.

Так, у червні НБУ "надрукував" понад 100 млрд грн, а у квітні-травні – по 50 млрд грн. У липні-серпні обсяги впали до 30 млрд грн завдяки значним надходженням фінансової допомоги від країн-партнерок.

НБУ в базовому сценарії очікує, що у 2023 році «потреба в емісії збережеться, але вона буде набагато нижчою, ніж цього року, приблизно вдвічі».

Так, з другого півріччя 2022-го НБУ поступово планує скорочувати друк коштів і все більше використовувати традиційні джерела наповнення бюджету. Це має позитивно вплинути на інфляцію.

У свою чергу українці стурбовані такими темпами і озвучують у соцмережах апокаліптичні наслідки. Так, дехто вважає, що це призведе до інфляції у 50%. Втім, інші заспокоюють панікерів. Мовляв, 15 млрд – це краплина у морі.

«Долар по 200 – це не жарт», «Чекаємо інфляцію 50%?», «У звичайних умовах - відбувається девальвація. А в умовах, коли за рік від міжн партнерів нам надходить 20 млрд дол - то дрібний друк грн не впливає ніяк…», «Інфляція все-таки спільна компетенція уряду , парламенту , НБУ . 15 млрд капля в морі і друк не означає автоматичне обесцінювання», «Так, долар по 200 - це не жарт, це просто маячня і повне не розуміння механізмів курсоутворення..», - обговорюють нові дані Нацбанку користувачі соцмереж.

Нагадаємо, Нацбанк дозволив банкам продавати клієнтам дорогоцінні метали – це, як очікується, допоможе стабілізувати ситуацію на готівковому валютному ринку. Адже люди зможуть зберігати гроші в металах і попит на готівкову іноземну валюту частково впаде.

Нагадаємо, підвищення мінімальної зарплати не планується.

Також повідомлялось, що в Укрпошті повідомили дуже важливу новину стосовно виплати пенсій.

Крім того, Politeka.net писала, що у Нацбанку відповіли, куди зникли долари і коли валюта з'явиться у касах банків.