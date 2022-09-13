Близько одного мільйона громадян України залишилися без даху над головою за час повномасштабного вторгнення рф.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, як отримати державну грошову допомогу, якщо ворог знищив житло.

На початок вересня, за підрахунками Київської школи економіки, з початку широкомасштабної війни пошкоджено або зруйновано щонайменше 15,3 тис. багатоповерхівок і 115,9 тис. приватних будинків. Найбільших пошкоджень житловий фонд зазнав у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях.

Люди, які втратили житло, мають право на отримання державної допомоги на проживання: 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю щомісячно.

Як і куди подати заявку та які документи для цього необхідні у міністерстві показали за допомогою інфографіки:

Звернутися за оформленням грошової допомоги можна як через відповідні органи міськради чи центр надання адмінпослуг, так і просто за допомогою мобільного застосунку "Дія".

"Майте на увазі: у разі, якщо ви подавали заявку на відшкодування відповідних втрат до 20 травня 2022 року, – допомога нараховується та виплачується з травня цього року. Якщо ж заявку було подано після 20 числа, то допомога виплачується з місяця її подання", — додали в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, суму компенсації підвищать - кого стосується і що для цього треба зробити.

У Нацбанку відповіли, куди зникли долари і коли валюта з'явиться у касах банків.

Крім того, Politeka.net писала про нові правила призначення виплат.