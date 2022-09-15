Для получения в будущем компенсаций за имущественные потери в результате войны украинцам уже сейчас нужно собрать доказательства.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на министерство юстиции Украины, фиксировать нужно убытки как по движимому, так и недвижимому имуществу.

Так, если предприятие является собственником недвижимого имущества или заказчиком строительства по объектам строительства, или за ним такое имущество закреплено на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления, а также если предприятие инвестировало и финансировало строительство объектов, по которым получено право на исполнение строительных работ, и такое имущество было разрушено или повреждено необходимо собрать следующие сведения:

- о повреждении или уничтожении недвижимого имущества (дата и ориентировочное время события, описание повреждения, в том числе площадь или протяженность поврежденного недвижимого имущества". Предоставить фото- и видеофиксацию.

Затем нужно самостоятельно подать соответствующее обращение через Портал/мобильное приложение Дия. Также можно обратиться в центр предоставления административных услуг или нотариусу.

Даже если предприятие снимало недвижимость, необходимо фиксировать все повреждения или разрушения путем фото- или видеосъемки. Именно это служит доказательством причин уничтожения движимого имущества, которое в нем находилось.

Также, отмечают в Министерстве, нужно провести ревизию имеющихся на предприятии документов, подтверждающих приобретение оборудования, других вещей, уничтоженных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией россии.

Конечно, так может быть, что эти документы уничтожены. Потому их нужно будет восстановить.

«Без предоставления доказательств подтверждения владения имуществом компенсацию получить невозможно», - предупредили в Минюсте.

Напомним, что с 26 августа заработал Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Это база данных, с информацией о всей пострадавшей от агрессии россии инфраструктуре — жилой, транспортной и социальной.

По предварительным подсчетам, враг уже нанес прямой ущерб инфраструктуре Украины на 113,5 млрд долларов. Наибольшая часть в общей сумме ущерба принадлежит жилищному фонду. Но эта цифра растет каждый день – россияне не прекращают уничтожать школы, больницы, мосты, предприятия и дома мирных жителей.

План послевоенного восстановления Украины рассчитан на 10 лет и обойдется по предварительным подсчетам в $750 млрд.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что уплата традиционных репараций со стороны россии выглядит маловероятной, поэтому у Украины нет другого выхода, кроме как идти по конфискации ее активов и имущества.

Также сообщалось, кто имеет право на компенсацию в случае уничтожения или повреждения имущества .

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