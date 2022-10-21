Основной причиной роста цен, напомним, оставались боевые действия.
«Из-за уменьшения поголовья кур во время войны и более высоких расходов бизнеса ускорилось и подорожание яиц», - сообщали в Нацбанке.
Кроме того, Херсонская, Донецкая, Луганская, Харьковская и Запорожская области суммарно производили 17% яиц.
В результате сейчас производство яиц на этих предприятиях либо остановлено, либо сокращено из-за оккупации. Кроме того, нарушилась логистика.
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Также одним из факторов роста стоимости яиц стало удорожание себестоимости производства.
Эксперты, в свою очередь, предупреждали, что пик цен на яйца впереди.
Тем временем, ценами на яйца заинтересовался Антимонопольный комитет Украины.
"Комитет приступил к исследованию причин увеличения цен на яйца куриные в скорлупе в сентябре-октябре 2022 года", - заявили в Комитете.
Также там добавили, что, анализируя изменение стоимости того или иного товара следует учитывать и себестоимость его производства, и, если речь идет о яйцах, то основные статьи расходов следующие: корма; расходы на энергоносители и оплату труда, ветеринарные препараты.
«Повышение цен на куриные яйца может и не иметь объективных оснований, даже учитывая все тяжелые экономические последствия войны. Ведь рост общего индекса потребительских цен и индекса потребительских цен на продукты питания не коррелируется со стремительным ростом стоимости яиц», - отметили в Антимонопольном комитете.
Кроме того, в комитете заявили со ссылкой на профильных экспертов, что цены на рынке кормов в этом сезоне остаются достаточно низкими и наблюдается лишь незначительное колебание стоимости (+/-10%) в разных регионах.
Это, объясняют в комитете, потому, что из-за заблокированных морских портов наблюдается большой избыток зерна. Так что главные составляющие кормов для кур значительно подешевели по сравнению с прошлым годом.
«Следовательно, в настоящее время в Комитете отсутствует информация, подтверждающая наличие объективных факторов для подорожания яиц сразу на 54% за три месяца», - говорится в предварительном заключении.
АМКУ в своем исследовании будет учитывать, что предприятия имеют право защищать свои законные интересы, однако такие действия «не должны быть чрезмерными».
Напомним, в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2021-го стоимость потребительского набора украинцев выросла на 24,6%.
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