Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

У НБУ пояснили, що по закінченню строку депозиту (щонайменше за 6 місяців), крім початкової суми та невеличкого проценту, вкладник отримає відсоткову винагороду, пропорційну зміні офіційного курсу гривні до долара США за період дії депозиту, якщо така зміна відбудеться.

Фактично це те ж саме, що придбати зараз валюту за офіційним курсом НБУ, покласти її на рахунок у банку та продати за пів року за актуальним на той момент курсом НБУ. Тобто такий депозит є скоріше інструментом для страхування заощаджень від ризику курсового знецінення, ніж для примноження заощаджень. В кінці ви отримаєте не валютні, а гривневі кошти, перераховані за офіційним курсом на момент завершення строку депозиту.

Одна з особливостей такого депозиту — відсутність обмежень за сумою вкладу, тоді як купівля валюти з розміщенням на депозиті наразі обмежена сумою в 100 тис. грн на місяць (в еквіваленті).

НБУ, Нацбанк, долар

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Також курс валют за новим депозитом прив’язаний саме до офіційного курсу (зараз 36,6 UAH/USD), водночас більшість банків пропонують купити валюту онлайн під депозит за курсом 37,5-38,5 UAH/USD, а готівкову валюту – дорожче.

Наразі таку опцію запровадили найбільші банки України – ПриватБанк і Ощадбанк.

валюта долар

Нагадаємо, користувачі газу масово вимагають повернути їм кошти, "Нафтогаз" дав відповідь.

Також повідомлялось, що Антимонопольний комітет розпочав перевірку щодо рекордного стрибка цін на яйця.

Крім того, Politeka.net писала, що буде з тарифами на тлі зниження температурного режиму в квартирах.