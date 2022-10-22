Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

У НБУ пояснили, що по закінченню строку депозиту (щонайменше за 6 місяців), крім початкової суми та невеличкого проценту, вкладник отримає відсоткову винагороду, пропорційну зміні офіційного курсу гривні до долара США за період дії депозиту, якщо така зміна відбудеться.

Фактично це те ж саме, що придбати зараз валюту за офіційним курсом НБУ, покласти її на рахунок у банку та продати за пів року за актуальним на той момент курсом НБУ. Тобто такий депозит є скоріше інструментом для страхування заощаджень від ризику курсового знецінення, ніж для примноження заощаджень. В кінці ви отримаєте не валютні, а гривневі кошти, перераховані за офіційним курсом на момент завершення строку депозиту.

Одна з особливостей такого депозиту — відсутність обмежень за сумою вкладу, тоді як купівля валюти з розміщенням на депозиті наразі обмежена сумою в 100 тис. грн на місяць (в еквіваленті).

Також курс валют за новим депозитом прив’язаний саме до офіційного курсу (зараз 36,6 UAH/USD), водночас більшість банків пропонують купити валюту онлайн під депозит за курсом 37,5-38,5 UAH/USD, а готівкову валюту – дорожче.

Наразі таку опцію запровадили найбільші банки України – ПриватБанк і Ощадбанк.

Нагадаємо, користувачі газу масово вимагають повернути їм кошти, "Нафтогаз" дав відповідь.

Також повідомлялось, що Антимонопольний комітет розпочав перевірку щодо рекордного стрибка цін на яйця.

Крім того, Politeka.net писала, що буде з тарифами на тлі зниження температурного режиму в квартирах.