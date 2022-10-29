Національний банк України попередив про завершення з 30 жовтня важливої програми з обміну валют.

Пресслужба НБУ повідомила важливу інформацію для українців, які перебувають у Німеччині.

Так, 30 жовтня завершується дія програми з обміну готівкової гривні на євро в німецьких кредитних установах. Це останній день, коли будуть здійснюватися відповідні операції.

У НБУ нагадали, що програма обміну була започаткована на основі угоди, укладеної між Національним банком України, Федеральним банком Німеччини та Міністерством фінансів Німеччини.

Вона дала можливість нашим громадянам, які через війну вимушено залишили Україну та перебували у Німеччині, обміняти наявну в них готівкову гривню для задоволення життєвих потреб.

Кожен повнолітній громадянин України може обміняти на євро до 10 тисяч гривень готівкою. Прийматимуться виключно банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень. Детально про процедуру обміну можна дізнатися безпосередньо у кредитній установі.

Наразі програма обміну завершується через суттєве зниження кількості та сум таких обмінних операцій, порівняно зі стартом обміну.

Загалом станом на 28 жовтня 2022 року за п’ять місяців дії угоди українці обміняли на євро у Німеччині майже 154 млн грн.

Нагадаємо, ціни на овочі впали, але це ще не межа.

Крім того, повідомлялось, що безробітних українців візьмуть до "Армії відновлення" - скільки платитимуть.

Також нагадаємо, що тисячам українцям допоможуть пережити зиму - що можна отримати безкоштовно.