У Кабміні вирішили, що буде з тарифами на електроенергію для українців до кінця опалювального сезону.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

28 жовтня на засіданні Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою передбачено продовження дії спеціальних обов’язків, покладених на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

Таким чином пільгові ціни на електричну енергію для побутових споживачів зберігатимуться протягом осінньо-зимового періоду 2022/2023 рр – до 31 березня 2023 року.

В Міненергетики нагадали, що ціни на електроенергію для населення були знижені з 1 жовтня 2021 року. Фіксований тариф становить:

для індивідуальних побутових споживачів - 1,44 грн/кВт год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць;

1,68 грн/кВт год незалежно від обсягу споживання – для колективних побутових споживачів, гуртожитків, у дачних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі та освітлення території, для релігійних організацій в частині використання електричної енергії для комунально-побутових потреб.

Також цей тариф діє у багатоквартирних житлових будинках при використанні електроенергії для технічних цілей: роботи індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів, домофонів та освітлення дворів, східців і номерних знаків.

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