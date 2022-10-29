Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.
28 жовтня на засіданні Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою передбачено продовження дії спеціальних обов’язків, покладених на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.
Таким чином пільгові ціни на електричну енергію для побутових споживачів зберігатимуться протягом осінньо-зимового періоду 2022/2023 рр – до 31 березня 2023 року.
В Міненергетики нагадали, що ціни на електроенергію для населення були знижені з 1 жовтня 2021 року. Фіксований тариф становить:
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- для індивідуальних побутових споживачів - 1,44 грн/кВт год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць;
- 1,68 грн/кВт год незалежно від обсягу споживання – для колективних побутових споживачів, гуртожитків, у дачних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі та освітлення території, для релігійних організацій в частині використання електричної енергії для комунально-побутових потреб.
Також цей тариф діє у багатоквартирних житлових будинках при використанні електроенергії для технічних цілей: роботи індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів, домофонів та освітлення дворів, східців і номерних знаків.
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