В Кабмине решили, что будет с тарифами на электроэнергию для украинцев до конца отопительного сезона.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

28 октября на заседании Кабинет Министров принял постановление, предусматривающее продолжение действия специальных обязанностей, возложенных на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии.

Таким образом, льготные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей будут сохраняться в течение осенне-зимнего периода 2022/2023 гг. – до 31 марта 2023 года.

В Минэнергетики напомнили, что цены на электроэнергию для населения были понижены с 1 октября 2021 года. Фиксированный тариф составляет:

для индивидуальных бытовых потребителей - 1,44 грн/кВт час при потреблении до 250 кВтч в месяц и 1,68 грн/кВт час – свыше 250 кВт час в месяц;

1,68 грн/кВт час независимо от объема потребления – для коллективных бытовых потребителей, общежитий, в дачных кооперативах, садовых обществах, гаражно-строительных кооперативах на технические цели и освещение территории, для религиозных организаций в части использования электрической энергии для коммунально-бытовых нужд.

Этот тариф действует в многоквартирных жилых домах при использовании электроэнергии для технических целей: работы индивидуальных тепловых пунктов, котельных, лифтов, насосов, домофонов и освещения дворов, лестниц и номерных знаков.

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