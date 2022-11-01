У ПФУ пояснили, яка категорія жінок в Україні може достроково вийти на пенсію та що для цього потрібно.

Як повідомили в Пенсійному фонді України, жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення ними 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу. Звертатись за призначення пенсії можна за 1 місяць до досягнення віку 50 років.

Аби подати заяву на призначення пенсії в електронному вигляді необхідно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП) та підготувати скан-копії необхідних документів.

Для подачі заяви потрібно зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та вибрати вкладку “Заява на призначення пенсії”. Після ознайомлення з інформацією, яка з’явиться на екрані, треба перейти за посиланням «Вхід», авторизуватися за допомогою КЕП та виконати наступні 4 кроки:

У розділі “Щодо пенсійного забезпечення” оберіть вкладку “Заява на призначення пенсії”, дайте згоду на дистанційне інформування, натисніть “Продовжити” та оберіть вид пенсії – “Пенсія за віком”; дайте відповіді на питання анкети-опитування для заповнення атрибутів звернення та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних; прикріпіть скан-копії необхідних документів, у тому числі документів про народження дітей. На екрані з’явиться повна форма заяви на призначення пенсії, в разі необхідності можна відредагувати внесені дані; підпишіть заяву за допомогою КЕП та відправте її до Пенсійного фонду України, натиснувши “Підписати та відправити в ПФУ”.

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