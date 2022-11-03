Спрямувано новий транш виплат на кеш-підтримку евакуйованих українців, а також ухвалено рекордну кількість рішень про виплати 100 тис. грн тим, хто був чи ще є в полоні.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Так, напередодні міжвідомча комісія погодила грошову допомогу, яку отримають ще 465 українців, які були у полоні, або сім’ї тих, хто ще перебуває там. Всім їм буде виплачена зазначена одноразова фінансова підтримка в 100 тис. грн.

Цього разу 347 українців комісія визнала позбавленими свободи внаслідок агресії рф. Також виплати на правову допомогу призначено 118 родинам незаконно ув’язнених.

У міністерстві нагадали, що виплату в 100 тис. грн отримують ті, хто опинився в полоні, починаючи з 2014-го, були звільнені або досі утримуються окупантами.

Також повідомлялося, що уряд спрямував новий транш виплат на кеш-підтримку українців, які евакуюються з небезпечних регіонів. Чергові понад 5,5 мільйонів гривень було виплачено громадянам, які вирішили евакуюватися з Донецької та інших областей. Такі виплати здійснюють через АТ «Укрпошта» Хмельницької, Львівської, Тернопільської та Дніпропетровської областей.

Люди гарантовано отримують грошову допомогу в розмірі 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дітей віком до 18 років та осіб із інвалідністю. Гроші видають мобільні відділення Укрпошти безпосередньо на станціях прибуття евакуаційного потяга.

Також повідомлялося, коли зарплати українців стануть вищими, ніж були до війни.

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