У Мінреінтеграції пояснили, як родичам зниклих безвісти отримати пенсію по втраті годувальника та низку пільг.

Як заявили в пресслужбі міністерства, якщо людина зникла безвісти, у членів її сім’ї через місяць після внесення відповідної інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань виникає право на отримання пенсії.

Виплата пенсії по втраті годувальника призначається:

дітям до 18 років;

дітям від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою, до його закінчення;

дітям-сиротам – до 23 років незалежно від факту навчання;

чоловіку або дружині, батькам такої особи, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

чоловіку або дружині, а в разі їх відсутності – одному з батьків, брату або сестрі, дідусеві чи бабусі годувальника незалежно від віку та працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

Крім пенсії по втраті годувальника, передбачено низку пільг для цих категорій громадян:

путівки до санаторно-курортних закладів з оплатою 50% вартості;

50% знижки на оплату квартири та плату за комунальні послуги;

право на безоплатний проїзд усіма видами міського транспорту в межах району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення й автобусами приміських маршрутів;

члени сімей мають право на земельну ділянку та допомогу від органів місцевого самоврядування у будівництві;

право на безоплатне одержання у приватну власність жилого приміщення, яке займають у будинках державного житлового фонду, та позачергове право на поліпшення житлових умов.

Для подачі заявки можна звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. Також це можна зробити онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ або на порталі «Дія».

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