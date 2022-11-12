Люди, яким раніше не вдалося оформити грошову допомогу через застосунок «Дія», можуть повторно подати заявку до 1 грудня.

Внутрішні переселенці мають право на отримання всієї накопиченої суми грошової допомоги. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Так, усі внутрішньо переміщені особи, заяви яких були подані через портал «Дія» до 30 квітня 2022 року, мають право на отримання допомоги на проживання.

У випадку, коли заяви переселенців знаходилися в обробці, орган соціального захисту населення зобов’язаний оформити довідку про взяття на облік ВПО. На підставі цієї довідки орган соцзахисту призначає допомогу на проживання за березень-квітень 2022 року.

Якщо переміщена особа, починаючи з травня цього року, має право на подальшу виплату допомоги на проживання, ця допомога продовжується з травня.

Також повідомляється, що подання окремої заяви на отримання допомоги не передбачено.

Крім того, в Мінреінтеграції нагадали, що всі ВПО, яким не вдалося оформити допомогу до 30 квітня через застосунок «Дія», можуть повторно подати заявку до 1 грудня. Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її, навіть якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.

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