Енергетична система України досі не може оговтатися після чергового масованого ракетного обстрілу з боку росіян 23 листопада.

Так, деяких споживачів попередили, що у Києві вмикатимуть світло лише на дві-три години двічі на добу.

"На Київщину у нас є десь 600 мегаватів при потребі 1300. І з цих 600 мегаватів 300 треба для критичної інфраструктури, яку не можна відключати - це лікарні, пологові будинки, комунальні підприємства. І для нас, для кінцевих споживачів, залишається 300 з невеличким мегават на споживання", - розповів директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко в ефірі єдиного телемарафону.

За його словами, цей залишок необхідно розподілити між споживачами, тому світло вмикають лише по кілька годин на день.

Тому, каже Коваленко, коли кажуть, що світло вмикатимуть дві-три години кілька разів на день, мається на увазі, що ці 300 мегават потрібно розподілити між споживачами, щоб усі були зі світлом.

Гендиректор YASNO також зазначив, що строки повернення до планових графіків відключень наразі спрогнозувати неможливо.

За його словами, строки зменшення дефіциту залежать від строків запуску атомної генерації. Є надія, що за декілька діб ситуація покращиться.

Тим часом у багатьох регіонах України відбуваються екстренні відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК.

Також вони тривають і у Києві.

«Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. За розпорядженням НЕК Укренерго маємо знизити 60% потужності споживання Києва. Забезпечення світлом критичної інфраструктури - лікарень, насосних та теплових пунктів потребує 58% електроенергії, яка лишається. Для живлення побутових споживачів є тільки 42% електроенергії», - повідомили в КМВА.

Українців також запевнили, що енергетики роблять все можливе, щоб подавати світло кожному клієнту по 2-3 години двічі на добу.

«Щойно вдасться збалансувати ситуацію - повернемося до відключення за графіками», - підкреслили в КМВА.

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