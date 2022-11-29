Энергетическая система Украины до сих пор не может прийти в себя после очередного массированного ракетного обстрела со стороны россиян 23 ноября.

Так, некоторые потребители предупредили, что в Киеве будут включать свет всего на два-три часа дважды в сутки.

"На Киевщину у нас есть где-то 600 мегаватт при потребности 1300. И из этих 600 мегаватт 300 нужно для критической инфраструктуры, которую нельзя отключать - это больницы, роддомы, коммунальные предприятия. И для нас, для конечных потребителей, остается 300 с небольшим мегаватт на потребление", - рассказал директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко в эфире единого телемарафона.

По его словам, этот остаток необходимо распределить между потребителями, поэтому свет включают всего по несколько часов в день.

Поэтому, говорит Коваленко, когда говорят, что свет будут включать два-три часа несколько раз в день, подразумевается, что эти 300 мегаватт нужно распределить между потребителями, чтобы все были со светом.

Гендиректор YASNO также отметил, что сроки возврата к плановым графикам отключений пока спрогнозировать невозможно.

По его словам, сроки уменьшения дефицита зависят от сроков запуска атомной генерации. Есть надежда, что через несколько суток ситуация улучшится.

Между тем, во многих регионах Украины происходят экстренные отключения света. Об этом сообщает ДТЭК.

Также они продолжаются и в Киеве.

«Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. По распоряжению НЭК Укрэнерго должны снизить 60% мощности потребления Киева. Обеспечение светом критической инфраструктуры - больниц, насосных и тепловых пунктов требует 58% остающейся электроэнергии. Для питания бытовых потребителей только 42% электроэнергии», - сообщили в КМВА.

Украинцев также заверили, что энергетики делают все возможное, чтобы подавать свет каждому клиенту по 2-3 часа дважды в сутки.

«Как только удастся сбалансировать ситуацию – вернемся к отключению по графикам», – подчеркнули в КМВА.

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