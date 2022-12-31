У пресслужбі ПФУ повідомили, що з 1 січня уповноваженим органом управління в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку буде Пенсійний фонд України.

Для отримання фінансування для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві страхувальник, як і раніше, має подати заяву-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми страхових виплат за їх видами.

Така заява-розрахунок починаючи з 1 січня 2023 року подаватиметься через відповідний інтерфейс в особистому електронному кабінеті страхувальника на Веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

У ПФУ додали, що можливість формування та подачі заяв-розрахунків безпосередньо з особистого електронного кабінету без залучення додаткового програмного забезпечення буде доступна всім роботодавцям. Засоби особистого кабінету в пункту меню “Заяви-розрахунки” передбачатимуть можливість пошуку та перегляду заяв-розрахунків цього страхувальника згідно визначених ним критеріїв.

В той же час страхувальники, які з якихось причин не можуть користуватись електронним кабінетом на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, можуть скласти заяву-розрахунок в паперовій формі та подати її до будь-якого відділу обслуговування громадян (сервісного центру).

Нагадаємо, введено в обіг нові сто гривень.

Також повідомлялось, що у ПриватБанку розповіли, яка послуга набирає популярність через відключення електроенергії.

Крім того, Politeka.net писала, що ПриватБанк запровадив нову важливу зміну.