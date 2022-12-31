С 1 января 2023 года вступает в силу обновленная редакция Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

В пресс-службе ПФУ сообщили, что с 1 января уполномоченным органом управления в системе общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая будет Пенсионный фонд Украины.

Для получения финансирования для предоставления материального обеспечения застрахованным лицам в связи с временной потерей трудоспособности и отдельных выплат потерпевшим на производстве страхователь по-прежнему должен подать заявление-расчет, содержащий информацию о начисленных застрахованным лицам суммах страховых выплат по их видам.

Такое заявление-расчет, начиная с 1 января 2023 года, будет подаваться через соответствующий интерфейс в личном электронном кабинете страхователя на Веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

В ПФУ добавили, что возможность формирования и подачи заявлений-расчетов непосредственно из личного электронного кабинета без привлечения дополнительного программного обеспечения будет доступна всем работодателям. Средства личного кабинета в пункте меню "Заявления-расчеты" будут предусматривать возможность поиска и пересмотра заявлений-расчетов этого страхователя согласно определенным критериям.

В то же время страхователи, которые по каким-либо причинам не могут пользоваться электронным кабинетом на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, могут составить заявление-расчет в бумажной форме и подать его в любой отдел обслуживания граждан (сервисного центра).

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