Для отримувачів житлових субсидій з’явилася важлива інформація, які зміни чекати у 2023 році.

Як пише Politeka.net, у 2023-му році діятимуть одразу кілька важливих змін.

Так, субсидії забезпечуватиме Пенсійний фонд України (ПФУ). Нагадаємо, це правило вже діє з 1 грудня поточного року.

Як повідомляли в ПФУ, з 1 грудня подати документи на призначення житлових субсидій та пільг до ПФУ можна декількома способами: особисто, поштою, або через портал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

За бажанням субсидії можна одержати виплати на оплату електроенергії.

Це можна зробити на тимчасово окупованих територіях та в зонах бойових дій, якщо в оселі на тлі військових дій відсутнє опалення.

Підкреслимо, що виплати внутрішньо переміщеним особам та тим хто, хто їх прихистив, не враховуватимуть як дохід під час подання заявки на субсидії.

Держдопомогу можна отримати навіть за наявності боргу за житлово-комунальні послуги, а формити незалежно від місця реєстрації.

Оформити субсидію можна на основі: заяви про призначення субсидії; декларації про доходи; договору про оренду квартири чи будинку (за наявності), довідки про доходи.

Для того, щоб отримати житлову субсидію подати завку можна у відділенні Пенсійного фонду, через застосунок «Дія», через портал електронних послуг чи мобільний застосунок ПФУ або у місцевих радах територіальних громад, військових адміністраціях, ЦНАПах.

Середній розмір субсидій у 2023 році становитиме 1 700−1 800 грн на місяць.

На ці потреби бюджетом цього року передбачено 37,9 мільярда гривень.

Нагадаємо, раніше повідомялось, як зміниться виплата пенсій у 2023-му році.

Також повідомлялось, що українці можуть залишитись без частини виплат з 1 січня 2023 року.

Крім того, Politeka.net писала, що у ПриватБанку розповіли, яка послуга набирає популярність через відключення електроенергії.