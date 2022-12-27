В Україні створили онлайн-мапу, де видно, в яких банках можна отримати готівку при відключенні світла.

Як повідомили в Мінреінтеграції, Нацбанк і системно важливі банки країни створили спільну банківську мережу POWER BANKING, яка об’єднала чергові відділення по всій Україні, що можуть працювати та надавати послуги під час відключення світла.

Такі відділення забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки й додатковий персонал. В умовах блекауту там можна буде отримати готівку (в банкоматах чи в касі), здійснити платежі або переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування), обміняти валюту (у разі наявності готівкової валюти у касі), отримати консультації менеджера.

Наразі мережа налічує вже понад 1000 відділень та об’єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали її основою.

Відділення розташовані у Києві та ще у 275 населених пунктах 22 областей країни. Розроблена всеукраїнська інтерактивна мапа таких чергових відділень. Її можна подивитися за цим посиланням або за цим.

Користувач може легко знайти найближче відкрите відділення в своєму місті, його адресу та контактні дані, список можна завантажити на свій телефон чи комп’ютер. Перелік чергових відділень банків постійно уточнюється й оновлюється.

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Крім того, Politeka.net писала, що ПриватБанк запровадив нову важливу зміну.