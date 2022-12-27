В Украине создали онлайн-карту, где видно, в каких банках можно получить наличку при отключении света.

Как сообщили в Минреинтеграции, Нацбанк и системно важные банки страны создали совместную банковскую сеть POWER BANKING, объединившую дежурные отделения по всей Украине, которые могут работать и предоставлять услуги при отключении света.

Такие отделения снабжены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал. В условиях блекаута там можно будет получить наличные деньги (в банкоматах или в кассе), осуществить платежи или перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания), обменять валюту (при наличии наличной валюты в кассе), получить консультации менеджера.

В настоящее время сеть насчитывает более 1000 отделений и объединяет все 14 системно важных банков, отделения которых стали ее основой.

Отделения расположены в Киеве и в 275 населенных пунктах 22 областей страны. Разработана всеукраинская интерактивная карта таких дежурных отделений. Ее можно посмотреть по этой ссылке или по этой.

Пользователь может легко найти ближайшее открытое отделение в своем городе, его адрес и контактные данные, список можно загрузить на телефон или компьютер. Список дежурных отделений банков постоянно уточняется и обновляется.

Напомним, введены в обращение новые сто гривен.

Также сообщалось, что в ПриватБанке рассказали, какая услуга набирает популярность из-за отключения электроэнергии.

Кроме того, Politeka.net писала, что ПриватБанк ввел новое важное изменение.