Как сообщили в Минреинтеграции, Нацбанк и системно важные банки страны создали совместную банковскую сеть POWER BANKING, объединившую дежурные отделения по всей Украине, которые могут работать и предоставлять услуги при отключении света.
Такие отделения снабжены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал. В условиях блекаута там можно будет получить наличные деньги (в банкоматах или в кассе), осуществить платежи или перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания), обменять валюту (при наличии наличной валюты в кассе), получить консультации менеджера.
В настоящее время сеть насчитывает более 1000 отделений и объединяет все 14 системно важных банков, отделения которых стали ее основой.
Отделения расположены в Киеве и в 275 населенных пунктах 22 областей страны. Разработана всеукраинская интерактивная карта таких дежурных отделений. Ее можно посмотреть по этой ссылке или по этой.
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Пользователь может легко найти ближайшее открытое отделение в своем городе, его адрес и контактные данные, список можно загрузить на телефон или компьютер. Список дежурных отделений банков постоянно уточняется и обновляется.
Напомним, введены в обращение новые сто гривен.
Также сообщалось, что в ПриватБанке рассказали, какая услуга набирает популярность из-за отключения электроэнергии.
Кроме того, Politeka.net писала, что ПриватБанк ввел новое важное изменение.