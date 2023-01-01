Начиная с 1 января в силу вступают решения, которые так или иначе повлияют на жизнь многих украинцев.

Так, в силу вступит обновленная редакция ЗУ «Об общеобязательном государственном социальном страховании». В соответствии с ее положениями, ПФУ будет уполномоченным органом управления в системе общеобязательного государственного соцстрахования в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая.

Для получения финансирования для предоставления материального обеспечения застрахованным гражданам в связи с временной потерей трудоспособности и отдельных выплат потерпевшим на производстве страхователю будет нужно подать заявление-расчет с информацией о начисленных застрахованным лицам суммах страховых выплат по их видам.

С 1 января этот документ будет подаваться через соответствующий интерфейс в личном электронном кабинете страхователя на электронном портале ПФУ.

С 1 января 2023 года в Украине по-новому будут начислять социальную помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), малообеспеченным семьям, одиноким матерям на детей и другим категориям.

Получателям социальной помощи не нужно снова подавать заявления для продления выплат. Их будут продолжать автоматически, пока в Украине действует военное положение.

Также с 1 января вступает в силу закон о госбюджете на новый 2023 год. От этого зависит не только минимальная заработная плата украинцев, но и тарифы, налоги и пенсии.

Итак, в течение 2023 года минимальная заработная плата будет оставаться такой же, как в 2022 году: 6700 грн в месяц или 40,46 грн в почасовом размере.

Не изменится и размер прожиточного минимума.

Индексация пенсий в 2023 году планируется в марте в размере 5,4%. Чтобы выйти на заслуженный отдых по возрасту в 60 лет, смогут граждане со стажем 30 лет, в 63 года – со стажем 20 лет, в 65 лет – 15 лет.

С 1 января 2023 года начнут действовать новые правила для аграриев. Налоговый кодекс предусматривает введение нового сбора – минимального налогового обязательства (МНО) по земельному участку.

С 1 января, если сумма всех уплаченных налогов будет меньше определенного налоговой службой МНО, ему придется доплатить государству разницу.

Кроме того, с 1 января статистическая и финансовая отчетность должна представляться только в электронной форме. Такой закон распространяется на физических лиц в Украине и за рубежом и юридических лиц и ФЛП в Украине.

Также с 1 января 2023 года банки, небанковские финансовые учреждения и операторы почтовой связи, осуществляющих обмен валют, будут должны уплачивать авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий.

А еще с 1 января 2023 года Национальный банк начнет постепенно изымать из оборота бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003 - 2007 годов (то есть предыдущего поколения) с целью постепенной их замены на обновленные денежные знаки.

Кроме того, с 1 января будут снижены на 75% тарифы на отправку посылок в Польшу через EMS-сервис "Укрпочты".

Новые тарифы будут действовать как для розничных, так и для корпоративных клиентов.

Так, с января EMS-отправление весом до 1 кг из Украины в Польшу будет стоить 6 долл США; весом до 10 кг - около 8,85 долл, а до 20 кг - до 12,5 долл.

А вот что касается коммунальных тарифов, то напомним, что Кабмин продлил действие фиксированной цены на газ (7,4 грн за куб м), поэтому этой зимой тарифы не будут меняться останутся такими до 31 мая 2023 года.

Цена на электричество для населения останется на уровне 1,44 грн/кВт-ч за потребление до 250 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-ч – более 250 кВт-ч.

Эти тарифы действуют до 31 марта 2023 года.

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