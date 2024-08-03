Наразі в нашій країні просто не можна очікувати, що Повітряні сили будуть використовувати F-16 якось по-іншому, аніж МіГ-29 і Су-27.

Відомо, що головна причина полягатиме в тому, що стосується українського Генштабу, генералів, процедур, що виникають у ЗСУ, про які вже так багато говорилося раніше, а також — де-факто неминучого — «конфлікту в Збройних силах».

Своєю думкою поділився австрійський військовий аналітик, спеціалізується на історії бойової авіації Том Купер.

Варто зазначити, що звичайно, кажуть експерти, на 1000%, українські пілоти F-16 повернуться в Україну зі своїми «новими» (старими) літаками, з розумом, повним знань на навичок та свіжими після навчання головами, а отже, повними відповідних процедур.

Пілоти знатимуть або матимуть дуже конкретні уявлення про те, як застосовувати літаки в бою.

Проте хто сказав, що генерали, які командують Повітряними силами, командири їхніх підрозділів і наземні диспетчери знатимуть, як це зробити — за допомогою F-16?

Ймовірно, вони знають і про МіГ-29, і про Су-25, і про Су-27 іще радянські, а тут ці F-16.

Що, власне, було б дуже важливо, оскільки в Повітряних силах України стандартна процедура полягає в тому, що командири і наземні диспетчери вказують пілотам, як їм виконувати свою роботу.

Якщо тільки немає письмових інструкцій, які мав розробити український Генштаб.

Припустимо, F-16 є в Україні. Пілоти та наземний персонал навчені та готові. Бази, пальне, запчастини, боєприпаси, наземні бригади готові. І українці збираються використовувати їх (ймовірно, за допомогою «значних доз» якоїсь «підтримки підрядників» із Заходу, принаймні для питань, пов’язаних з обслуговуванням, і протягом перших кількох років).

Швидке реагування з того, що можна прочитати в соціальних мережах, видається, що найлогічнішим, можливо, навіть найпростішим методом введення F-16 на озброєння з Повітряних сил України буде їхнє застосування для цілей ППО.

Джерело: xxtomcooperxx.

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