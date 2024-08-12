Атака на Курську область чимось нагадує атаку Китаю на радянський Даманський острів у 1969-му році.

Саме на тлі посилення контактів між Москвою та Вашингтоном.

Як повідомив економіст Олексій Кущ, атака стала прологом для сприйняття Китаю як суб'єкта геополітики, а не просто ще однієї соціалістичної країни в тіні СРСР.

У результаті Мао уклав угоду зі США і виникла модель Кімеріки Ніксона-Кіссінджера.

А СРСР "розгорнувся" зі сходу на захід: міжурядова угода з ФРН, модель співпраці "газ в обмін на труби", будівництво газопроводів із СРСР до Європи та 50-річна система стримування противаг на осі Москва - Берлін.

Лише війна, розпочата 2022 року, змогла демонтувати цю вісь шляхом символічного підриву Північного потоку в Балтійському морі.

У цьому контексті атака на Курську область може вирішувати стратегічне, геополітичне завдання, а не просто взяття під контроль міста Суджа чи Курчатівської АЕС.

"Це, по суті, превентивна акція напередодні виборів у США та зміни глобального геополітичного пасьянсу. Акція напередодні переговорів США та РФ, особливо у контексті можливої ​​перемоги Трампа. А також можлива точка остаточного розвороту РФ у бік Китаю з максимальним демонтуванням будь-яких перспектив взаємодії із Заходом у майбутньому", - вважає економіст.

Зараз відбувається розворот Росії на 180 градусів: у бік сировинної співпраці з Китаєм, нові газопроводи та повне заморожування відносин із Заходом.

Події Курської області остаточно демонтують політичне крило у Москві, яке зберігало ілюзії часткового відновлення відносин із Заходом.

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