Атака на Курскую область чем-то напоминает атаку Китая на советский остров Даманский в 1969-м году.

Как раз на фоне усиления контактов между Москвой и Вашингтоном.

Как сообщил экономист Алексей Кущ, атака стала прологом для восприятия Китая как субъекта геополитики, а не просто как еще одной социалистической страны в тени СССР.

В итоге, Мао заключил сделку с США и возникла модель Кимерики Никсона-Киссинджера.

А СССР "развернулся" с востока на запад: межправительственное соглашение с ФРГ, модель сотрудничества "газ в обмен на трубы", строительство газопроводов из СССР в Европу и 50-летняя система сдерживаний противовесов на оси Москва - Берлин.

Лишь война, начатая в 2022 году смогла демонтировать эту ось путем символического подрыва Северного потока в Балтийском море.

В этом контексте, атака на Курскую область может решать стратегическую, геополитическую задачу, а не просто взятие под контроль города Суджа или Курчатовской АЭС.

"Это, по сути, превентивная акция накануне выборов в США и изменения глобального геополитического пасьянса. Акция накануне переговоров США и РФ, особенно в контексте возможной победы Трампа. А также возможная точка окончательного разворота РФ в сторону Китая с максимальным демонтированием любых перспектив взаимодействия с Западом в будущем", - считает экономист.

Сейчас происходит разворот России на 180 градусов: в сторону сырьевого сотрудничества с Китаем, новые газопроводы, и полная заморозка отношений с Западом.

События в Курской области окончательно демонтируют политическое крыло в Москве, которое сохраняло иллюзии частичного восстановления отношений с Западом.

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