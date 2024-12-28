Російська армія хоче завдати повторного удару "Орєшником" по Україні.

Такою думкою поділився авіаційний експерт, заступник директора компанії-виробника засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський.

"Таке видовищне відео вийшло у Дніпрі. І безумовно, вони намагатимуться це зробити. Але повернімося до більшості невдалих розробок Росії. Та ж ракета "Сармат" досі не на озброєнні. Тому цілком імовірно, що щось не так з "Орєшником", - повідомив Храпчинський.

За словами експерта, окупанти мають проблеми з деякими компонентами для ракет.

Храпчинський додав, що під час останніх масованих обстрілів РФ використала ракети Х-101 із старими, радянськими двигунами від ракет Х-55.

"Росія суттєво залежить від західних компонентів. З урахуванням того, що вони хотіли зробити міжконтинентальну балістичну ракету на малу відстань, вони використали старі радянські елементи. Поєднали, можливо, з якимись західними елементами. Але не все працює одразу", - повідомив Храпчинський. .

Джерело: Radio NV.

Нагадаємо, у 2025 році може бути зупинка та запуск переговорного процесу, проте це "гра, де багато вхідних".

Про це повідомив голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Чмут не виключає, що у 2025 році може бути "зупинка" війни та запуск переговорного процесу, але зараз Москва готова лише прийняти нашу поразку, а Україна не здаватиметься.

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