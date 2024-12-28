Российская армия хочет нанести повторный удар "Орешником" по Украине.

Таким мнением поделился авиационный эксперт, заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.

"Такое зрелищное видео вышло в Днепре. И безусловно, они будут пытаться это сделать. Но вернемся к большинству неудачных разработок России. Та же ракета "Сармат" до сих пор не на вооружении. Поэтому вполне вероятно, что что-то не так с "Орешником", - сообщил Храпчинский.

По словам эксперта, у оккупантов есть проблемы с некоторыми компонентами для ракет.

Храпчинский добавил, что во время последних массированных обстрелов РФ использовала ракеты Х-101 со старыми, советскими двигателями от ракет Х-55.

"Россия существенно зависима от западных компонентов. С учетом того, что они хотели сделать межконтинентальную баллистическую ракету на малое расстояние, они использовали старые советские элементы. Соединили, возможно, с какими-то западными элементами. Но не все работает сразу", - сообщил Храпчинский.

Источник: Radio NV.

Напомним, в 2025 году может быть остановка и запуск переговорного процесса, однако это "игра, где много входящих".

Об этом сообщил глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Чмут не исключает, что в 2025 году может быть "остановка" войны и запуск переговорного процесса, но сейчас Москва готова только принять наше поражение, а Украина не будет сдаваться.

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