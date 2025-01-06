Євген Ломський, ветеран війни, який віддав дев’ять років на службу в Збройних силах України та втратив ногу під час бойових дій проти російських загарбників, тепер змушений просити їжу у перехожих на головній вулиці столиці — Хрещатику.

Про його складну ситуацію розповіло міжнародне видання Al-Jazeera у статті, присвяченій проблемам ветеранів війни в Україні. Під заголовком "Покинуті: ветерани війни в Україні, які боролися з Росією, почуваються зневаженими й забутими" розкривається трагічна доля тих, хто після фронту залишився без належної допомоги.

"Я 9 років служив у армії, а зараз голодую. Після поранення та звільнення не отримав жодних виплат від держави", — розповідає Євген, якому 48 років.

Ветеран пересувається на милицях, тримаючи табличку з написом "Я голодую", і збирає кошти на харчування прямо на Хрещатику. Раніше він працював сталеливарником у Маріуполі, але в 2015 році вирішив добровільно йти на фронт. Там він став сапером, а його життя змінилося назавжди 17 вересня 2023 року, коли він підірвався на мінному полі та втратив ногу.

Зараз Євгену важко забезпечити себе необхідним лікуванням та гідним життям через бюрократичні перепони в Міністерстві оборони. У нього немає родини, і протягом багатьох років йому її заміняла армія. Він підкреслює, що подібна ситуація є і в багатьох його побратимів по зброї, які не можуть отримати належну підтримку від держави.

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