Євген Ломський, ветеран війни, який віддав дев’ять років на службу в Збройних силах України та втратив ногу під час бойових дій проти російських загарбників, тепер змушений просити їжу у перехожих на головній вулиці столиці — Хрещатику.

Про його складну ситуацію розповіло міжнародне видання Al-Jazeera у статті, присвяченій проблемам ветеранів війни в Україні. Під заголовком "Покинуті: ветерани війни в Україні, які боролися з Росією, почуваються зневаженими й забутими" розкривається трагічна доля тих, хто після фронту залишився без належної допомоги.

"Я 9 років служив у армії, а зараз голодую. Після поранення та звільнення не отримав жодних виплат від держави", — розповідає Євген, якому 48 років.

Ветеран пересувається на милицях, тримаючи табличку з написом "Я голодую", і збирає кошти на харчування прямо на Хрещатику. Раніше він працював сталеливарником у Маріуполі, але в 2015 році вирішив добровільно йти на фронт. Там він став сапером, а його життя змінилося назавжди 17 вересня 2023 року, коли він підірвався на мінному полі та втратив ногу.

військовий, мобілізація

Зараз Євгену важко забезпечити себе необхідним лікуванням та гідним життям через бюрократичні перепони в Міністерстві оборони. У нього немає родини, і протягом багатьох років йому її заміняла армія. Він підкреслює, що подібна ситуація є і в багатьох його побратимів по зброї, які не можуть отримати належну підтримку від держави.

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