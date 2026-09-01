У Сумській міській територіальній громаді послугою «муніципальна няня» станом на сьогодні користуються лише 32 родини. Пояснюємо, як працює програма компенсації, хто може нею скористатися та як подати заявку.

Грошові компенсації в Сумській області — реальна підтримка для родин із дітьми. Одна з таких програм — «муніципальна няня». Станом на сьогодні в Сумській міській територіальній громаді нею користуються лише 32 родини.

Як повідомляє «Данкор online», «муніципальна няня» — це не безкоштовна няня від міста, а програма, яка компенсує батькам частину офіційної оплати послуг із догляду за дитиною. Тобто родина сама знаходить няню, оформлює з нею трудові відносини, а держава щомісяця повертає частину витрат.

У Сумській громаді послугою зараз охоплено лише 32 родини — це, як зауважують у громаді, на порядок менше, ніж могло б бути. При цьому програма працює постійно, і подати заяву можуть значно більше сімей, які відповідають умовам.

Хто може отримати компенсацію

Розраховувати на компенсацію можуть батьки або опікуни дитини дошкільного віку, які офіційно найняли няню. Ключова умова — офіційне оформлення: няня має працювати за трудовим договором або бути зареєстрованою як фізична особа-підприємець, а родина — сплачувати відповідні податки.

Гроші отримує не сама няня, а батьки — їм компенсують частину щомісячної оплати послуг із догляду. Точний розмір виплати встановлюється на державному рівні й прив'язаний до прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку; актуальну суму варто уточнити у відділі соціального захисту Сумської міської ради.

Як подати заявку

Щоб отримати компенсацію, родині потрібно звернутися до управління соціального захисту населення Сумської міської ради. Орієнтовний перелік документів: заява, паспорт та ідентифікаційний код заявника, свідоцтво про народження дитини, договір із нянею та документи, що підтверджують оплату її послуг.

Рішення ухвалюють після перевірки документів; компенсацію нараховують щомісяця на рахунок одного з батьків. Точний перелік документів і графік виплат краще уточнити безпосередньо у відділі соцзахисту, оскільки вимоги можуть оновлюватися.

У громаді наголошують: послуга доступна вже зараз, але багато родин про неї просто не знають. Тому 32 родини — це не межа програми, а лише поточна кількість тих, хто вже оформив компенсацію.

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