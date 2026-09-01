Графіки відключення світла в Черкаській області з 2 по 4 вересня: енергетики оприлюднили перелік вулиць, де тимчасово вимикатимуть електроенергію для планових робіт.

Графіки відключення світла в Черкаській області з 2 по 4 вересня передбачають тимчасові знеструмлення десятків вулиць Черкас, а також двох сіл. Про це повідомляє сайт Черкасиобленерго, який опублікував оновлений графік планових відключень.

Які вулиці Черкас знеструмлять 2 вересня

У вівторок, 2 вересня, більшість відключень припадає на обласний центр. Енергетики склали такий перелік:

09:00–17:00 — вул. Героїв Дніпра, вул. Захисників Азовсталі;

09:00–16:00 — вул. Дахнівська, вул. М. Липківського, вул. Набережна;

10:00–16:00 — вул. Нарбутівська, вул. Надпільна, вул. Гуржіївська, пров. М. Калашника, вул. Садова, вул. Пастерівська, пров. П. Юркевича, пров. Д. Бочкова, вул. В. Чорновола, вул. Кривалівська;

09:00–16:00 — окремі адреси на вул. Дахнівській.

Крім Черкас, 2 вересня планові знеструмлення зачеплять села області. У Вознесенському з 08:00 до 17:00 вимикатимуть вул. Червону та вул. Центральну, а в Свидівку з 09:00 до 16:00 — вул. Дахнівську.

3 і 4 вересня: відключення змістяться до центру Черкас

У середу, 3 вересня, електроенергію планують обмежувати переважно в центральній частині Черкас — з 09:00 до 15:00. До переліку потрапили вул. Хрещатик, вул. А. Терещенка, вул. Героїв Чорнобиля, б-р Т. Шевченка, вул. Косинського та вул. Казбетська.

На четвер, 4 вересня, у графіку зазначено планове відключення за адресою вул. Благовісна — орієнтовно з 09:00 до 16:00.

Як перевірити, чи вимикатимуть світло за вашою адресою

У компанії нагадують: графіки актуалізуються кожні 60 хвилин, тому час початку й закінчення перерв може змінюватися. Перевірити свою адресу можна на сайті «Черкасиобленерго» в розділі «Графіки відключень» — за особовим рахунком або за адресою. Цілодобовий кол-центр: 0 800 501 328, (0472) 33 87 87, (093) 170 40 57, (050) 434 87 87.

Раніше Politeka повідомляла, 11 годин поспіль без електрики: де відключатимуть світло з 31 серпня по 6 вересня у Черкаській області.

Також Politeka повідомляла, грошова допомога у Черкаській області: кому гарантують виплати.