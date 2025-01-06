Евгений Ломский, ветеран войны, отдавший девять лет на службу в Вооруженных силах Украины и потерявший ногу во время боевых действий против российских захватчиков, вынужден просить еду у прохожих на главной улице столицы — Крещатике.

О его сложной ситуации рассказало международное издание Al-Jazeera в статье, посвященной проблемам ветеранов войны в Украине. надлежащей помощи.

"Я 9 лет служил в армии, а сейчас голодаю. После ранения и увольнения не получил никаких выплат от государства", - рассказывает Евгений, которому 48 лет.

Ветеран передвигается на костылях, держа табличку с надписью "Я голодаю", и собирает средства на питание прямо на Крещатике. Ранее он работал сталелитейщиком в Мариуполе, но в 2015 году решил добровольно идти на фронт. Там он стал сапером, а его жизнь изменилась навсегда 17 сентября 2023, когда он взорвался на минном поле и потерял ногу.

Сейчас Евгению трудно обеспечить себя необходимым лечением и достойной жизнью из-за бюрократических преград в Министерстве обороны. У него нет семьи, и в течение многих лет ему ее заменяла армия. Он подчеркивает, что подобная ситуация есть и у многих его собратьев по оружию, которые не могут получить должной поддержки от государства.

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