Як діяти, коли телефон не працює — ситуація, яка може застати зненацька. Щоб смартфон рідше «підводив», його варто регулярно перезавантажувати. Це проста звичка, яка дозволяє уникнути багатьох проблем із гаджетом.

Сучасний телефон — це маленький комп’ютер, який постійно виконує десятки фонових процесів. З часом у пам’яті накопичуються тимчасові файли, а програми, що довго працюють без перерви, можуть почати збоїти. Саме тому функція перезапуску існує не просто так: вона дає системі змогу завершити зайві процеси й відновити нормальну роботу.

Як часто потрібно перезавантажувати телефон

У посібнику з мобільної безпеки Агентство національної безпеки США (NSA) рекомендує перезавантажувати телефон приблизно раз на тиждень. Це правило стосується і iPhone, і пристроїв на Android. Матеріал вийшов 2 червня 2026 року, але сама рекомендація залишається актуальною для користувачів в Україні й надалі.

Щотижневий перезапуск допомагає захистити гаджет від шкідливого програмного забезпечення та так званих zero-click-вразливостей. Під час перезавантаження система видаляє частину шкідливого коду та завершує підозрілі фонові процеси. Окрім безпеки, така процедура очищає кеш і звільняє оперативну пам’ять.

Ось основні причини, чому варто регулярно перезавантажувати гаджет:

усунення збоїв програмного забезпечення;

очищення тимчасової пам’яті;

завершення оновлення системи та встановлення оновлень;

скидання конфігурації після встановлення або видалення програм.

Як правильно перезавантажувати телефон

Алгоритм простий: закрийте активні програми, вимкніть телефон звичайним способом, зачекайте приблизно хвилину й увімкніть його знову. Така пауза дає системі час повністю завершити процеси й очистити тимчасові дані. Особливо корисно перезапускати смартфон після великих оновлень або коли він почав працювати помітно повільніше.

Для старіших моделей із невеликим обсягом оперативної пам’яті — 3–4 ГБ або менше — допускається навіть щоденний перезапуск. Він стане в пригоді тим, хто рідко очищає застосунки, не стежить за фоновими процесами або не оновлює операційну систему. Регулярне вимкнення знижує ризик аварійних збоїв, пов’язаних з оновленнями та встановленням чи видаленням програм.