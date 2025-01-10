Українцям розповіли про можливі гарантії безпеки після війни.

Так, ймовірно, Україні потрібно буде йти шляхом придбання ядерної зброї, щоб отримати гарантії безпеки.

Своєю думкою поділилися колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Він вважає, що гарантувати безпеку Україні після припинення війни можна кількома способами.

Насамперед, це повноправне членство в НАТО, але такий сценарій не буде швидким через Словаччину та Угорщину, які, ймовірно, і надалі блокуватимуть прийняття України до Альянсу.

Тоді, за словами Огризка, залишається два варіанти:

двосторонні угоди з ядерними державами такі як США, Великобританією та Францією - поодинці чи разом, що є хорошим варіантом або ядерною зброєю.

Коли Україна приєднувалася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, Верховна Рада ратифікувала з певними застереженнями і було зазначено, що у разі загрози існуванню України країна зможе вийти з договору.

"Це абсолютно легальний та нормальний процес. Він передбачений міжнародним правом", - повідомив Володимир Огризко.

Партнерам треба буде пояснити, що Україні доведеться йти шляхом придбання ядерної зброї.

У 1996 році на прохання союзників Київ віддав ядерну зброю Росії, яка тепер використовується проти нашої країни, а гарантій безпеки Україна досі отримала.

Джерело: 24 канали.

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