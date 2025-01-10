Украинцам рассказали о возможных гарантиях безопасности для после войны.

Так, вероятно, Украине нужно будет идти по пути приобретения ядерного оружия, чтобы получить гарантии безопасности.

Своим мнением поделилися бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Он считает, что гарантировать безопасность Украине после прекращения войны можно несколькими способами.

В первую очередь, это полноправное членство в НАТО, но такой сценарий не будет быстрым из-за Словакии и Венгрии, которые вероятно будут и дальше блокировать принятие Украины в Альянс.

Тогда, по словам Огрызко, остается два варианта:

двусторонние соглашения с ядерными державами такие как США, Великобританией и Францией - в одиночку или вместе, что является хорошим вариантом или ядерное оружие.

Когда Украина присоединялась к договору о нераспространении ядерного оружия, Верховная Рада ратифицировала с определенными оговорками и было указано, что в случае угрозы существованию Украины - страна сможет выйти из договора.

"Это абсолютно легальный и нормальный процесс. Он предусмотрен международным правом", - сообщил Владимир Огрызко.

Партнерам нужно будет объяснить, что Украине придется идти путем приобретения ядерного оружия.

В 1996 году по просьбе союзников Киев отдал ядерное оружие рф, которое теперь используется против ннашей страны а гарантий безопасности Украина до сих пор получила.

Источник: 24 канала.

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