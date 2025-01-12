Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" вважає, що життя в реальному світі відрізняється від проекту, і парі потрібен час, щоб звикнути до звичайних буднів.

Інна Бєлєнь, переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк", яка збудувала стосунки з ветераном війни Олександром "Тереном" Будько, поділилася своїми роздумами про шлюб із героєм проекту.

В інтерв'ю Славі Дьоміну вона зізналася, що замислювалася про заміжжя, але поки що пара не планує укладати офіційний союз.

За словами Інни, після завершення проекту їхнє життя стало насиченим. Обидва партнери зосереджені на роботі та розвитку своїх відносин, тому розмови про весілля відкладаються. Однак для дівчини важливо, щоб їхній союз перейшов на новий рівень.

"Я можу уявити, що Саша стане моїм чоловіком, але зараз у нас складний час. Коли люди разом, хочеться, щоб все було офіційно, але це не обов'язково має бути пишне весілля. Я вивчала юриспруденцію і розумію, наскільки важливо, щоб стосунки були закріплені юридично. Однак після першого шлюбу я підходжу до цього питання серйозно та вдумливо", - зазначила Белень.

Інна також поділилася, що у першому шлюбі вона не брала прізвище чоловіка. Але у разі заміжжя з Олександром планує взяти його прізвище – Будько.

Дівчина наголосила, що зараз їхні стосунки перебувають на початковому етапі. Вона вважає, що життя в реальному світі відрізняється від проекту, і парі потрібен час, щоб звикнути до звичайних буднів.

"Ми тільки починаємо поводитися як звичайна пара, знайомимося з реальним життям один одного. Поки що рано говорити про весілля. Нам хочеться насолодитися цим етапом і побудувати міцні стосунки, без поспіху", - розповіла Інна.

Також в інтерв'ю вона помітила, що вони поки що не живуть разом і впізнають один одного, тому що не тільки не хочеться поспішати, а й навпаки хочеться поступово зблизитися.

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